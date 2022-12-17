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Два следовавших в Тбилиси пассажирских самолета вынужденно приземлились в Баку

Два следовавших в Тбилиси пассажирских самолета вынужденно приземлились в Баку Капитан воздушного судна малазийской авиакомпании AirAsia, выполнявшего рейс по маршруту Бангкок-Тбилиси, запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с туманом в пункте назначения.
Инфраструктура
17 декабря 2022 г. 10:06
Два следовавших в Тбилиси пассажирских самолета вынужденно приземлились в Баку

Капитан воздушного судна малазийской авиакомпании AirAsia, выполнявшего рейс по маршруту Бангкок-Тбилиси, запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с туманом в пункте назначения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе аэропорта.

Самолет Airbus A330 приземлился в бакинском аэропорту в 09:13 по местному времени.

Также ранним утром Международный аэропорт Гейдар Алиев принял рейс самолета польской авиакомпании LOT, который не смог приземлиться в тбилисском аэропорту из-за тумана. В 07:46 самолет вылетел в пункт назначения.

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Версия на английском языке Two passenger planes flying to Tbilisi make emergency landing in Baku 
Версия на азербайджанском языке Tbilisiyə uçan iki sərnişin təyyarəsi Bakıya enməli olub

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