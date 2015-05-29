​Достигнуто соглашение между АЗАЛ и Air Berlin

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Между ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и немецкой авиакомпанией Air Berlin достигнуто соглашение.

Как сообщили Report в АЗАЛ, согласно специальному тарифному соглашению, по приемлемой цене будет возможно совершить полеты из Берлина в города Дюссельдорф, Нюрнберг, Баден-Баден, Штутгарт, Мюнхен и пр., а оттуда в города Западной и Восточной Европы - Мадрид, Будапешт, Цюрих, Копенгаген, Зальцбург, Варшаву, Копенгаген, Краков, Гетеборг.

Отметим, что информацию о ценах можно приобрести в call-центрах согласно дате полета.