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Дорожной отрасли Азербайджана в прошлом году нанесен ущерб на 700 тыс. манатов

Дорожной отрасли Азербайджана в прошлом году нанесен ущерб на 700 тыс. манатов В 2022 году дорожной отрасли Азербайджана был нанесен ущерб в размере 699,15 тыс. манатов, из которых 506 тыс. манатов или 72% были компенсированы.
Инфраструктура
1 марта 2023 г. 12:44
Дорожной отрасли Азербайджана в прошлом году нанесен ущерб на 700 тыс. манатов

В 2022 году дорожной отрасли Азербайджана был нанесен ущерб в размере 699,15 тыс. манатов, из которых 506 тыс. манатов или 72% были компенсированы.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Для выплаты оставшейся части ущерба направлены обращения в суды ввиду отсутствия страховки у автотранспортных средств по 16 дорожно-транспортным происшествиям (ДТП) и в Главное управление государственной дорожной полиции по 66 ДТП.

В прошлом году в стране произошло 626 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых были повреждены дорожные элементы и оборудование. В результате в негодность пришли 8 148 метров изогнутых балок, 110 бетонных бордюров, 161 метр защитных ограждений, 25 фонарных столбов, 34 дорожных знака, 7 информационных щитов и пр.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il yol təsərrüfatına 700 min manat ziyan vurulub

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