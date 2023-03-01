Дорожной отрасли Азербайджана в прошлом году нанесен ущерб на 700 тыс. манатов

В 2022 году дорожной отрасли Азербайджана был нанесен ущерб в размере 699,15 тыс. манатов, из которых 506 тыс. манатов или 72% были компенсированы.

В 2022 году дорожной отрасли Азербайджана был нанесен ущерб в размере 699,15 тыс. манатов, из которых 506 тыс. манатов или 72% были компенсированы.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Для выплаты оставшейся части ущерба направлены обращения в суды ввиду отсутствия страховки у автотранспортных средств по 16 дорожно-транспортным происшествиям (ДТП) и в Главное управление государственной дорожной полиции по 66 ДТП.

В прошлом году в стране произошло 626 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых были повреждены дорожные элементы и оборудование. В результате в негодность пришли 8 148 метров изогнутых балок, 110 бетонных бордюров, 161 метр защитных ограждений, 25 фонарных столбов, 34 дорожных знака, 7 информационных щитов и пр.