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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ограничением движения на дороге Баку-Губа

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ограничением движения на дороге Баку-Губа Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с предстоящим 16 ноября ограничением движения транспорта на дороге Баку-Губа.
Инфраструктура
15 ноября 2022 г. 20:51
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ограничением движения на дороге Баку-Губа

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с предстоящим 16 ноября ограничением движения транспорта на дороге Баку-Губа.

Как передает Report, в обращении говорится:

"В связи со строительством наземного пешеходного перехода на 21-м километре автодороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией с 08:00 16 ноября 2022 года будет ограничено движение транспортных средств на одной полосе движения. Главное управление государственной дорожной полиции призывает водителей быть внимательными на указанном участке дороги, соблюдать требования временных дорожных знаков, соблюдать скоростной режим".

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Версия на азербайджанском языке DYP Bakı-Quba yolunda hərəkət məhdudiyyətləri ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

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