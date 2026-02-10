Дорожная полиция обратилась к водителям на фоне наблюдающейся в стране непогоды

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУДП) МВД Азербайджана обратилось к участникам движения на фоне наблюдающихся в стране неблагоприятных погодных условий.

Как сообщает Report, в ведомстве напомнили, что из-за осадков, в частности снега и обледенения проезжей части, возрастает риск скольжения на дорогах, что затрудняет управление транспортными средствами.

"В связи с этим вновь просим водителей проявлять бдительность и осторожность во время движения, соблюдать безопасную дистанцию с впереди движущимися транспортными средствами, строго соблюдать установленный скоростной режим, избегать резких маневров", - указали в дорожной полиции.

Ранее Центр интеллектуального управления транспортом сообщал, что в связи с наблюдаемыми в Баку осадками скоростной режим на ряде полос трассы Зыхский круг - Аэропорт снижен на 20 км/час.