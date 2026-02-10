Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Дорожная полиция обратилась к водителям на фоне наблюдающейся в стране непогоды

    Инфраструктура
    • 10 февраля, 2026
    • 08:37
    Дорожная полиция обратилась к водителям на фоне наблюдающейся в стране непогоды

    Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУДП) МВД Азербайджана обратилось к участникам движения на фоне наблюдающихся в стране неблагоприятных погодных условий.

    Как сообщает Report, в ведомстве напомнили, что из-за осадков, в частности снега и обледенения проезжей части, возрастает риск скольжения на дорогах, что затрудняет управление транспортными средствами.

    "В связи с этим вновь просим водителей проявлять бдительность и осторожность во время движения, соблюдать безопасную дистанцию с впереди движущимися транспортными средствами, строго соблюдать установленный скоростной режим, избегать резких маневров", - указали в дорожной полиции.

    Ранее Центр интеллектуального управления транспортом сообщал, что в связи с наблюдаемыми в Баку осадками скоростной режим на ряде полос трассы Зыхский круг - Аэропорт снижен на 20 км/час.

    дорожная полиция непогода ситуация на дорогах
    BDYPİ əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı sürücüləri diqqətli olmağa çağırıb
    Ты - Король

    Последние новости

    09:18

    Мировые цены на нефть незначительно снизились

    Энергетика
    09:17

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2026)

    Финансы
    09:16

    Торговая палата США планирует организовывать ежегодные бизнес-миссии в Азербайджан

    Бизнес
    09:14

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.02.2026)

    Финансы
    09:07

    Чокси: Азербайджан обладает значительным потенциалом для устойчивого экономического роста

    Внешняя политика
    08:51

    Вице-президент Торговой палаты США назвал цель визита делегации в Азербайджан

    Бизнес
    08:43

    Торгпалата США: Экономика Азербайджана очень привлекательна для американских компаний

    Инфраструктура
    08:41

    Чокси: Южный Кавказ и Центральная Азия в фокусе американских компаний

    Бизнес
    08:37

    Дорожная полиция обратилась к водителям на фоне наблюдающейся в стране непогоды

    Инфраструктура
    Лента новостей