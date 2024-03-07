Дорожная полиция обратилась к футбольным болельщикам

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) города Баку обратилось к футбольным болельщикам в преддверии матча "Карабах" - "Байер 04".

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) города Баку обратилось к футбольным болельщикам в преддверии матча "Карабах" - "Байер 04".

Как сообщает Report, дорожная полиция призвала болельщиков отдавать предпочтение общественному транспорту и не пользоваться личными автомобилями.

"Приняты меры для обеспечения свободного и безопасного передвижения болельщиков, а также других участников дорожного движения", - говорится в сообщении.

Отметим, что матч "Карабах" - "Байер 04" начнется в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.