Дорожная полиция обратилась к футбольным болельщикам

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) города Баку обратилось к футбольным болельщикам в преддверии матча "Карабах" - "Байер 04".
Как сообщает Report, дорожная полиция призвала болельщиков отдавать предпочтение общественному транспорту и не пользоваться личными автомобилями.
"Приняты меры для обеспечения свободного и безопасного передвижения болельщиков, а также других участников дорожного движения", - говорится в сообщении.
Отметим, что матч "Карабах" - "Байер 04" начнется в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.