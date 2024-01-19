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Дорожная полиция Баку: В связи с 20 Января на ряде улиц будет ограничено движение транспорта

Дорожная полиция Баку: В связи с 20 Января на ряде улиц будет ограничено движение транспорта В связи с 20 Января – Национальным днем ​​траура на некоторых улицах и проспектах Баку будет ограничено и перенаправлено движение транспорта.
Инфраструктура
19 января 2024 г. 08:48
Дорожная полиция Баку: В связи с 20 Января на ряде улиц будет ограничено движение транспорта

В связи с 20 Января – Национальным днем ​​траура на некоторых улицах и проспектах Баку будет ограничено и перенаправлено движение транспорта.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Управления Государственной дорожной полиции города Баку.

Отмечается, что 20 января с 08:00 утра и до завершения церемонии будет полностью ограничено движение автомобилей на улицах, пересекающихся с проспектом Парламента. Ограничения будут введены в целях обеспечения удобного и безопасного передвижения поминающих жертв трагедии 20 января.

"В связи с этим, движение транспорта в направлении Парламентского проспекта - Аллеи шехидов будет ограничено от пересечения улиц Микаила Мушфига и проспекта Гусейна Джавида, от пересечения круга Микаила Мушфига и проспекта Матбуат, улицы Мехти Гусейна, от здания Телетеатра, от пересечения улиц Иззата Набиева, Аббасгулу Аббасзаде.

В этом направлении рекомендуется как можно меньше пользоваться личными автомобилями и отдавать предпочтение общественному транспорту", - говорится в обращении.

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