О нас

Дорожная полиция Азербайджана обратилась к пешеходам в связи со снежной погодой

Дорожная полиция Азербайджана обратилась к пешеходам в связи со снежной погодой Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к пешеходам в связи со снежной погодой.
Инфраструктура
14 января 2024 г. 06:00
Дорожная полиция Азербайджана обратилась к пешеходам в связи со снежной погодой

Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к пешеходам в связи со снежной погодой.

Как передает Report, в обращении говорится:

"Уважаемые пешеходы!

- будьте осторожны при передвижении по скользким мраморным тротуарам;

- переходите дорогу, убедившись, что на дороге нет машин;

- не носите обувь на высоком каблуке в снежную погоду. Убедитесь, что обувь не скользкая и удобная;

- не кладите руку в карман, когда находитесь на улице, чтобы регулировать баланс тела рукой и не упасть;

- передвигайтесь маленькими и медленными шагами;

- пользуйтесь перилами поднимаясь и спускаясь по лестнице;

- помните, что под мягким снегом может быть твердый лед".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DYP qarlı hava ilə bağlı piyadalara müraciət edib

Экслюзивные новости

Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
13 января 2024 г. 11:45
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
11 января 2024 г. 15:51
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
11 января 2024 г. 13:56
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
11 января 2024 г. 10:42
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
10 января 2024 г. 14:30
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
9 января 2024 г. 15:06
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
9 января 2024 г. 13:11
Посол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
ФотоПосол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
9 января 2024 г. 12:54
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
8 января 2024 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi