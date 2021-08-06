Дорогой Тоганалы-Кельбаджар можно будет пользоваться круглый год

7 января этого года в связи с празднованием Рождества Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджана впервые за долгие годы для совершения богослужений в монастыре Худавенг, расположенном в Кельбаджарском районе, был обеспечен проезд к монас

7 января этого года для совершения богослужений в связи с празднованием Рождества Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджана впервые за долгие годы был обеспечен проезд к монастырскому комплексу Худавенг в Кельбаджарском районе по дороге Тоганалы - перевал Омар - Кельбаджар и обратно.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил заместитель начальника Главного управления по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Хидаят Рустамов.

По его словам, для реконструкции данной дороги второй технической категории готовится проектная документация, также предусмотрено строительство автомобильного туннеля под горой Муров протяженностью 23,4 км (11,7 x 2): "Это позволит обеспечить безопасное и бесперебойное движение по автодороге Тоганалы-Кельбаджар круглый год".

Г.Рустамов также отметил, что параллельно с проектными работами на других объектах продолжаются строительные работы после разминирования.