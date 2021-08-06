О нас
Report Georgia
Аудио новости

Дорогой Тоганалы-Кельбаджар можно будет пользоваться круглый год

Дорогой Тоганалы-Кельбаджар можно будет пользоваться круглый год 7 января этого года в связи с празднованием Рождества Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджана впервые за долгие годы для совершения богослужений в монастыре Худавенг, расположенном в Кельбаджарском районе, был обеспечен проезд к монас
Инфраструктура
6 августа 2021 г. 13:07
Дорогой Тоганалы-Кельбаджар можно будет пользоваться круглый год

7 января этого года для совершения богослужений в связи с празднованием Рождества Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджана впервые за долгие годы был обеспечен проезд к монастырскому комплексу Худавенг в Кельбаджарском районе по дороге Тоганалы - перевал Омар - Кельбаджар и обратно.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил заместитель начальника Главного управления по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Хидаят Рустамов.

По его словам, для реконструкции данной дороги второй технической категории готовится проектная документация, также предусмотрено строительство автомобильного туннеля под горой Муров протяженностью 23,4 км (11,7 x 2): "Это позволит обеспечить безопасное и бесперебойное движение по автодороге Тоганалы-Кельбаджар круглый год".

Г.Рустамов также отметил, что параллельно с проектными работами на других объектах продолжаются строительные работы после разминирования.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Toğanalı-Kəlbəcər yolundan bütün il boyu istifadə etmək mümkün olacaq

Самое читаемое

Завтра бакинские детсады перейдут на систему электронного приема детей
ФотоЗавтра бакинские детсады перейдут на систему электронного приема детей
1 августа 2021 г. 11:34
Азербайджан разрешил въезд и выезд гражданам 20 стран - СПИСОК
Азербайджан разрешил въезд и выезд гражданам 20 стран - СПИСОК
2 августа 2021 г. 15:18
В Баку температура воздуха прогреется до 36 градусов, в регионах ожидаются дожди и град
В Баку температура воздуха прогреется до 36 градусов, в регионах ожидаются дожди и град
1 августа 2021 г. 11:41
Токио-2020: Азербайджанский боксер сборной Франции оскорбил судей
ФотоТокио-2020: Азербайджанский боксер сборной Франции оскорбил судей
1 августа 2021 г. 12:10
Средний размер заработной платы в Баку снизился на 4%
Средний размер заработной платы в Баку снизился на 4%
4 августа 2021 г. 16:44
Задержан депутат Эльданиз Салимов
Задержан депутат Эльданиз Салимов
3 августа 2021 г. 14:12
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
3 августа 2021 г. 16:14
Временному поверенному в делах России в Азербайджане вручили ноту
Временному поверенному в делах России в Азербайджане вручили ноту
1 августа 2021 г. 14:20
В Баку задержаны продававшие метамфетамин мать и сын
ФотоВ Баку задержаны продававшие метамфетамин мать и сын
3 августа 2021 г. 15:28
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
4 августа 2021 г. 16:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi