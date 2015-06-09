​Дороги в Бильгях будут закрыты для движения транспорта - ФОТО

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В связи с предстоящими соревнованиями по триатлону в рамках I Европейских игр "Баку 2015" 10-14 июня движение транспорта на некоторых дорогах в поселке Бильгях будет ограничено.

Как сообщает Report, информацию распространил Центр интеллектуального управления транспортом.

В информации говорится, что Загульбинская дорога/II Бакинская кольцевая дорога - дорога от 1-го до 2-го круга будут полностью закрыты и движение транспорта направят на улицы Алиаги Вахида и Аслана Салахзаде.

Отметим, что соревнования пройдут 13 июня с 08:30-ти до 18:30-ти, 14 июня с 08:30-ти до 19:00, для ознакомления - 10 июня с 05:00 до 14:00, а 11 июня с 05:00 до 14:00. Дороги будут закрыты именно в указанных промежутках времени.