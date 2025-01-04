Дороги с Севера на Юг, с Запада на Восток: Достижения Азербайджана в транспортно-логистической сфере

Азербайджан занимает ключевую роль в регионе благодаря выгодному географическому положению, стратегическим транзитным пунктам и развитой транспортной инфраструктуре.

Азербайджан занимает ключевую роль в регионе благодаря выгодному географическому положению, стратегическим транзитным пунктам и развитой транспортной инфраструктуре.

С древних времен Азербайджан был важным логистическим узлом, а его современные транспортные возможности превратили страну в региональный хаб. Реализуя масштабные проекты по восстановлению древнего Шелкового пути, Азербайджан активно участвует в развитии международных транспортных коридоров. Он стал воротами между Востоком и Западом, а также важным транзитным центром, соединяющим Север и Юг, что подчеркивает стратегическое значение страны.

Report приводит обзор наиболее значимых событий в транспортно-логистической сфере за минувший год, акцентируя внимание на шагах по расширению транзитных возможностей, а также ключевых проектах в области воздушного, морского, железнодорожного и автомобильного транспорта.

В Азербайджане уделяется особое внимание развитию железнодорожной отрасли

Железные дороги являются одной из ключевых составляющих транспортной системы Азербайджана. Страна активно развивает железнодорожную инфраструктуру и выступает инициатором крупных международных проектов. Азербайджан - единственная страна, участвующая в транспортных коридорах "Восток-Запад" и "Север-Юг". Страна инвестирует в развитие железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта.

В рамках формирования Международного транспортного коридора "Север-Юг", соединяющего Азию и Европу, возможности транзитных грузоперевозок Ирана, Азербайджана и России расширятся. Поток грузов из Юго-Восточной Азии будет поступать в порт Мумбаи (Индия), а затем через иранские порты Чабахар и Бендер-Аббас доставляться в Россию и Европу по железнодорожной линии Газвин-Решт-Астара (Иран)-Астара (Азербайджан).

В мае 2023 года Россия и Иран подписали соглашение о строительстве 162-километрового участка железной дороги Решт-Астара, который обеспечит железнодорожное сообщение от Санкт-Петербурга до порта Бендер-Аббас. Завершение строительных работ планируется к 2027-2028 годам.

Создание коридора "Север-Юг" направлено на сокращение сроков доставки грузов между Индией, Россией и Европой. В настоящее время доставка грузов из Индии в Россию занимает более шести недель, однако запуск нового коридора сократит этот срок вдвое. Прогнозируется, что на начальном этапе годовой доход коридора составит 20 млрд долларов США. Для Азербайджана это означает ежегодный доход в размере 2,5-3 млрд долларов от транзитных грузоперевозок.

По предварительным оценкам, к 2030 году объем грузоперевозок по транспортному коридору "Север-Юг" может возрасти с 14,6 млн тонн до 24,7 млн тонн. Это значительно ускорит процесс превращения Азербайджана в главный транзитно-логистический центр региона.

В ноябре 2024 года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и Азиатский банк развития (АБР) заключили кредитное соглашение на 131,5 млн долларов США для улучшения ключевого звена коридора "Север-Юг" в Азербайджане. Общая стоимость проекта составляет 160,5 млн долларов США, из которых 29 млн долларов выделяет правительство страны. Финансирование будет направлено на завершение восстановления 166-километровой магистрали на участке коридора Сумгайыт-Ялама, включая гражданские сооружения и железнодорожные переезды.

Председатель АЖД Ровшан Рустамов сообщил, что в текущем году планируются грузоперевозки по направлениям Север-Юг и Юг-Север. Он также отметил, что завершение строительства железнодорожного погрузочного терминала в Астаре позволит увеличить пропускную способность до 4 млн тонн в год.

21 декабря 2024 года Азербайджан и Россия подписали соглашение о сотрудничестве по развитию транзитных грузоперевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг". Документ направлен на увеличение объемов грузоперевозок, улучшение транспортных связей и увеличение потенциала западного маршрута коридора "Север-Юг".

За 11 месяцев 2024 года объем грузоперевозок по западному маршруту международного транспортного коридора "Север-Юг", проходящему через Азербайджан, увеличился на 31% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Это подчеркивает растущую значимость Азербайджана как ключевого транзитного звена.

Одним из приоритетных проектов для Азербайджана является также Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут), который связывает Китай с Европейским Союзом через Центральную Азию, Кавказ и Турцию. Этот проект имеет стратегическое значение, учитывая текущую геополитическую ситуацию и проблемы с поставками продукции из Азии в ЕС. Азербайджан, играя роль моста между Востоком и Западом, активно участвует в укреплении функционирования Среднего коридора.

Средний коридор, будучи экономически эффективным и политически значимым, остается одной из ключевых тем для евразийского региона. Как часть китайской инициативы "Один пояс, один путь", он является важным компонентом исторического Шелкового пути. Китай, в свою очередь, проявляет высокий интерес к развитию этого маршрута.

Объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) за последние четыре года увеличился в пять раз - с 800 тыс. тонн до 4,1 млн тонн. Вместе с тем сроки доставки грузов сократились с 58-60 дней до 13-15 дней, что делает маршрут особенно привлекательным для участников международной торговли.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК), входящая в список 100 крупнейших мировых проектов, является важной частью ТМТМ. Железная дорога, действующая более семи лет, открывает широкие возможности для межконтинентальных грузоперевозок и является кратчайшим маршрутом между Китаем и Европой.

В мае 2024 года завершилась реконструкция проходящего по территории Грузии 184-километрового участка БТК, что позволило увеличить пропускную способность с 1 млн до 5 млн тонн грузов в год. Созданные условия привлекли внимание многих стран, особенно восточных, благодаря сокращению времени доставки грузов более чем вдвое. БТК облегчает доступ стран Центральной Азии - Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, а также Афганистана, к мировым рынкам.

Казахстан стремится увеличить пропускную способность Среднего коридора до 10 млн тонн к 2030 году. Для этого подписаны дорожные карты с Азербайджаном, Грузией и Турцией, направленные на устранение узких мест и развитие инфраструктуры до 2027 года.

Победа в 44-дневной Отечественной войне создала новые экономические реалии, включая Зангезурский коридор, который обеспечит быструю доставку грузов из Азербайджана в Турцию, а также в европейские и ближневосточные страны. Этот коридор расширит транзитные возможности Азербайджана.

На освобожденных территориях Азербайджана ведутся работы по реконструкции железнодорожной инфраструктуры. Завершено строительство линии Барда-Агдам, продолжается второй этап возведения автовокзального и железнодорожного комплекса в Агдаме, который будет завершен в ближайшие месяцы. На линии Горадиз-Агбенд уже выполнено 60% работ.

В сфере морского транспорта Азербайджана ведутся работы по строительству новых судов

Морской транспорт, являясь самым дешевым видом перевозок, играет ключевую роль в международных экономических связях.

С момента открытия Бакинского международного морского торгового порта в 2018 году Азербайджан вступил в новый этап развития морского транспорта. Наряду с операционной деятельностью порта, особое внимание уделяется модернизации флота. Сегодня в состав ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) наряду с транспортным флотом входят специализированный флот и судоремонтные заводы. Транспортный флот ASCO состоит из более чем 50 судов, включая танкеры, паромы, универсальные сухогрузы, а специализированный флот - из более чем 200 судов.

Для ускорения перевозок по Каспийскому морю Азербайджан проводит регулярные ремонты судов и обновление флота. В рамках стратегии ASCO, направленной на снижение углеродных выбросов, с 2024 по 2027 годы планируется вывести из эксплуатации 65 устаревших судов с общим дедвейтом 26 595 тонн. На Бакинском судостроительном заводе по заказу ASCO ведется строительство 11 судов общей контрактной стоимостью 260,2 млн долларов США.

Роль Бакинского международного морского торгового порта, как важного узла мегапроекта "Один пояс, один путь", продолжает расти. Реализация второй фазы строительства порта позволит увеличить его пропускную способность до 25 млн тонн грузов и 500 тыс. TEU контейнеров в год.

Развивается инфраструктура для быстрой перевозки грузов автомобильным транспортом

Расширение экономических связей между государствами и ускорение интеграционных процессов подтверждают, что транспортная система играет ключевую роль в развитии национальной экономики каждой страны.

В Азербайджане за последние годы на высоком уровне реализованы инфраструктурные проекты и социальные программы, включающие реконструкцию дорожной сети, строительство новых дорог и капитальный ремонт существующих.

Для повышения эффективности перевозок упрощается выдача разрешительных документов, дороги оснащаются электронными весами, улучшаются условия на таможенно-пропускных пунктах.

С 2021 года по настоящее время в стране реконструировано и отремонтировано более 2700 километров автомобильных дорог, из которых 1430 километров составляют дороги местного значения.

В соответствии с "Первой государственной программой по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реализует 44 проекта общей протяженностью 3040,1 километра. Продолжается строительство внутренних дорог в 6 городах (Шуша, Физули, Губадлы, Зангилан, Кяльбаджар и Джебраил) и 7 селах.

Кроме того, завершена реконструкция 12 межсельских автомобильных дорог протяженностью 252 километра, которые соединяют 71 населенный пункт с населением 107,3 тыс. человек. В преддверии проведения в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) были проведены ремонтные работы на 31 участке, включая проспект 8 Ноября. В 2024 году по всей стране реконструировано и отремонтировано 382,7 километра автомобильных дорог, улиц и проспектов.

Бакинский аэропорт - лидер в регионе по грузоперевозкам и пропускной способности грузового терминала

Воздушный транспорт является одной из важнейших отраслей транспортной системы Азербайджана. За последние годы в республике было построено или реконструировано девять аэропортов. В настоящее время функционируют восемь международных аэропортов (Баку, Нахчыван, Гянджа, Лянкяран, Габала, Загатала, Физули, Зангилан) и один местный аэропорт в Евлахе. В Лачыне планируется открытие еще одного международного аэропорта.

Международный аэропорт Гейдар Алиев занимает ведущую позицию в регионе по грузоперевозкам и пропускной способности грузового терминала.

В настоящее время пассажиры могут путешествовать из Баку в 68 городов мира, включая новые направления в Грецию, Швейцарию, Испанию, Австрию и другие страны, посредством 38 авиакомпаний. В 2024 году к числу авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в Баку, добавились WizzAir Malta, IndiGo, Georgian Wings и Aegean Airlines. Также были обновлены партнерства с авиакомпаниями China Southern, AirBaltic, Flyadeal, Air Cairo и Iraqi Airways, а частота рейсов с WizzAir, WizzAir Abu Dhabi и LOT была увеличена.

Конец 2024 года омрачило трагическое событие. 25 декабря самолет Embraer-190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, потерпел крушение в трех километрах от города Актау. На борту находились 67 человек: 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. В результате аварии погибло 38 человек, 29 выжили.

По предварительным данным, причиной крушения стало физико-техническое воздействие извне. В связи с трагедией 26 декабря 2024 года, согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, в стране был объявлен траур.

Азербайджан заинтересован в создании устойчивой транспортной системы

2024 год ознаменовался важным международным событием для Азербайджана - 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Одной из ключевых тем мероприятия стало создание "зеленой" транспортной системы. Азербайджан активно разрабатывает и реализует стратегию устойчивого транспорта в рамках Определяемых на национальном уровне вкладов (NDC). Это включает меры по сокращению выбросов парниковых газов на 35% к 2030 году.

Важной частью этой стратегии является Программа трансформации мобильности для Баку. В рамках программы планируется сократить выбросы CO2 до 0,6 метрических тонн на каждого активного мобильного гражданина к 2030 году, создать инфраструктуру микромобильности протяженностью 100 километров (30 километров из которых уже введены в эксплуатацию) и увеличить охват общественного транспорта до 90% населения.

Для перехода к экологически чистому транспорту Азербайджан расширяет парк электрических автобусов. Недавно в эксплуатацию поступило 160 новых электрических автобусов, а к 2030 году планируется полная электрификация автобусного парка.

Развитие устойчивой транспортной системы, стратегическое географическое положение и реализация крупных инфраструктурных проектов делают Азербайджан важным участником глобальных логистических маршрутов. Такие инициативы, как Средний коридор, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и коридор "Север-Юг", усиливают транзитный потенциал страны, способствуют интеграции в региональную экономику и открывают новые перспективы для будущего развития.