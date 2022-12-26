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Дороги и улицы в некоторых поселках Гянджи находятся в плачевном состоянии

Дороги и улицы в некоторых поселках Гянджи находятся в плачевном состоянии Дороги и улицы в некоторых поселках Гянджи находятся в плачевном состоянии.
Инфраструктура
26 декабря 2022 г. 12:40
Дороги и улицы в некоторых поселках Гянджи находятся в плачевном состоянии

Дороги и улицы в некоторых поселках Гянджи находятся в плачевном состоянии.

Об этом Западному бюро Report сообщили жители города.

По их словам, дождливая погода еще больше ухудшила ситуацию. Так, несмотря на то, что в Гяндже в течение многих лет велись реконструкционные и ремонтно-восстановительные работы, к сожалению, на многих улицах и дорогах города состояние автомобильных дорог оставляет желать лучшего.

В качестве примера жители привели разрушенные дороги на территории 3-го и 4-го микрорайонов, а также поселков Мехсети и Натаван. Местные жители неоднократно обращались в соответствующие органы по данному вопросу, однако до сих пор не было предпринято никаких действий:

"На некоторых улицах города дороги периодически ремонтировались, но новые асфальтовые покрытия через какое то время снова разрушились из-за несоответствия нормам и стандартам".

Западному бюро Report в исполнительной власти города Гянджа сообщили, что в настоящее время реализуется "II программа открытой коммунальной инфраструктуры".

Было отмечено, что работы по асфальтированию улиц, внутрипоселковых и внутриквартальных дорог проводятся параллельно с проектом по реконструкции городской системы линий питьевой воды и сточных вод:

"В рамках проекта "II программа открытой коммунальной инфраструктуры" на территориях, где полностью завершена прокладка и обновление водопроводно-канализационных линий поэтапно выполняются асфальтовые работы. В рамках этой программы будут отремонтированы улицы и дороги города".

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə bir neçə qəsəbənin yol və küçələri bərbad vəziyyətə düşüb

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