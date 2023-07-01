Дороги Дашкесана расчищены от селевых потоков

В результате разлива рек повреждена дорожная инфраструктура в городе Дашкесан, в селах Габагтепе, Амирвар, Гурбулаг, Дастафур, Алаханчаллы, Хошбулаг, Човдар, Чанагчи и Гарагуллар.

В результате разлива рек повреждена дорожная инфраструктура в городе Дашкесан, в селах Габагтепе, Амирвар, Гурбулаг, Дастафур, Алаханчаллы, Хошбулаг, Човдар, Чанагчи и Гарагуллар.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Было отмечено, что большие куски горной породы и массы грязи завалили дороги, в результате чего движение транспорта на большинстве из них было полностью остановлено.



На названные территории были мобилизованы специальная техника и рабочая сила Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.



В результате принятых срочных мер была обеспечена непрерывность и безопасность движения на дорогах.