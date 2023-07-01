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Дороги Дашкесана расчищены от селевых потоков

Дороги Дашкесана расчищены от селевых потоков В результате разлива рек повреждена дорожная инфраструктура в городе Дашкесан, в селах Габагтепе, Амирвар, Гурбулаг, Дастафур, Алаханчаллы, Хошбулаг, Човдар, Чанагчи и Гарагуллар.
Инфраструктура
1 июля 2023 г. 11:43
Дороги Дашкесана расчищены от селевых потоков

В результате разлива рек повреждена дорожная инфраструктура в городе Дашкесан, в селах Габагтепе, Амирвар, Гурбулаг, Дастафур, Алаханчаллы, Хошбулаг, Човдар, Чанагчи и Гарагуллар.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Было отмечено, что большие куски горной породы и массы грязи завалили дороги, в результате чего движение транспорта на большинстве из них было полностью остановлено.

На названные территории были мобилизованы специальная техника и рабочая сила Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

В результате принятых срочных мер была обеспечена непрерывность и безопасность движения на дорогах.

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Версия на азербайджанском языке Daşkəsən yolları iri qaya parçaları və palçıqdan təmizlənib

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