​Дорога в поселке Баладжары закрыта - ФОТО/ВИДЕО

Баку. 11 сентября. REPPORT.AZ/ В переулке №6 по улице Малика Асланова в бакинском поселке Баладжары проводятся ремонтные работы.

Как сообщили Report в ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта, отсутствие асфальтобетонного покрытия на указанном отрезке улицы создавало проблемы для проживающих здесь граждан. Дорога становилась непроходимой особенно в зимние месяцы.

Протяженность отремонтированной дороги составляет 550 м, а ширина 6 м.

До покрытия дороги асфальтобетонным покрытием, дорожно-хозяйственными органами было уплотнено дорожное полотно и разглажена проезжая часть улицы. В целом, асфальтобетонным покрытием покрывается отрезок улицы в 3,3 тыс. кв. м.

Ремонтные работы планируется завершить завтра.