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    ​Дорога в поселке Баладжары закрыта - ФОТО/ВИДЕО

    Ремонтные работы планируется завершить завтра

    Баку. 11 сентября. REPPORT.AZ/ В переулке №6 по улице Малика Асланова в бакинском поселке Баладжары проводятся ремонтные работы.

    Как сообщили Report в ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта, отсутствие асфальтобетонного покрытия на указанном отрезке улицы создавало проблемы для проживающих здесь граждан. Дорога становилась непроходимой особенно в зимние месяцы.

    Протяженность отремонтированной дороги составляет 550 м, а ширина 6 м.

    До покрытия дороги асфальтобетонным покрытием, дорожно-хозяйственными органами было уплотнено дорожное полотно и разглажена проезжая часть улицы. В целом, асфальтобетонным покрытием покрывается отрезок улицы в 3,3 тыс. кв. м.

    Ремонтные работы планируется завершить завтра. 

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