Дорога, соединяющая 14 деревень в Джалилабаде, находится в аварийном состоянии

Магистраль, соединяющая 14 деревень в Джалилабадском районе, находится в аварийном состоянии.

Магистраль, соединяющая 14 деревень в Джалилабадском районе, находится в аварийном состоянии.

Об этом Муганскому бюро Report сообщили жители села.

По их словам, автомобильная дорога Гаразянджир-Гаракязымлы-Байханлы, соединяющая 14 сел, в полуразрушенном состоянии:

"Эта дорога была сдана в эксплуатацию несколько лет назад. Но около 20 км дороги находятся в непригодном состоянии. Большие неровности, выбоины и залатанные участки часто доставляют нам неприятности".

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, эта дорога уже включена в государственную программу социально-экономического развития регионов.

Дорога общей протяженностью 34 км, шириной 8 метров относится к 4-му техническому классу, и ежедневно ею пользуются более 20 тысяч человек.