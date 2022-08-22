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Дорога, соединяющая 14 деревень в Джалилабаде, находится в аварийном состоянии

Дорога, соединяющая 14 деревень в Джалилабаде, находится в аварийном состоянии Магистраль, соединяющая 14 деревень в Джалилабадском районе, находится в аварийном состоянии.
Инфраструктура
22 августа 2022 г. 17:45
Дорога, соединяющая 14 деревень в Джалилабаде, находится в аварийном состоянии

Магистраль, соединяющая 14 деревень в Джалилабадском районе, находится в аварийном состоянии.

Об этом Муганскому бюро Report сообщили жители села.

По их словам, автомобильная дорога Гаразянджир-Гаракязымлы-Байханлы, соединяющая 14 сел, в полуразрушенном состоянии:

"Эта дорога была сдана в эксплуатацию несколько лет назад. Но около 20 км дороги находятся в непригодном состоянии. Большие неровности, выбоины и залатанные участки часто доставляют нам неприятности".

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, эта дорога уже включена в государственную программу социально-экономического развития регионов.

Дорога общей протяженностью 34 км, шириной 8 метров относится к 4-му техническому классу, и ежедневно ею пользуются более 20 тысяч человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəlilabadda 14 kəndi birləşdirən yol qəzalı vəziyyətdədir

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