Доля социального жилья в Азербайджане не превысит 10% общего жилищного фонда

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ "В соответствии с международной практикой и Стратегической дорожной картой доля социальных домов в Азербайджане не может превышать 10% общего жилищного фонда. Мы учли это".

Как передает Report, об этом сообщил председатель Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) Самир Нуриев в ходе встречи с членами Caspian European Club.

По его словам, это имеет значение для конкуренции на рынке.

С. Нуриев отметил, что в строящемся Ясамальском жилом комплексе разместятся 7-10 тыс. человек: "Территория комплекса равна 11,6 га. Здесь будет построено 29 домов. В комплекс входят и нежилые постройки. Мы приглашаем к участию в процессе и представителей бизнеса. MİDA непосредственно не участвует в строительстве, а всего лишь осуществляет контроль над ним".

Представитель агентства подчеркнул, что в ходе выбора места для строительства комплекса учитывалось и время, за которое жители смогут добраться до места своей работы: "По нашим расчетам, дорога до места работы займет максимум 40-45 минут".