Министр индустрии: Объемы транспортировки грузов через морские порты Казахстана выросли втрое

В три раза выросли объемы транспортировки грузов через морские порты Казахстана за пять лет.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

По его словам, за последние пять лет пропускная способность Актауского транспортного узла доведена с 17 млн тонн до 27 млн тонн.

«Доля в общем объеме грузооборота на Каспийском море увеличена с 21% до 30%. При этом по сравнению с 2014 годом на сегодняшний день практически в три раза выросли объемы транспортировки через морские порты Актау и Курык сухих и паромных грузов», – рассказал он.

Это стало возможным благодаря капитальным вложениям в отрасль, считает министр. В частности, за пять лет инвестировано более 150 млрд тенге, из них порядка 90 млрд тенге составляет государственное финансирование и 66,5 млрд тенге – частные инвестиции.

«Объем грузоперевозок по внутренним водным путям за последние пять лет вырос на 86%, или с 750 тысяч тонн до 1,4 миллиона тонн. В частности, в результате строительства защитного сооружения Шульбинского шлюза и обновления государственного технического флота возобновлено сквозное судоходство по реке Иртыш и улучшено качество судоходных водных путей», – продолжил Атамкулов.

При этом на развитие объектов транспортно-логистической инфраструктуры в ключевых точках дистрибуции грузопотоков за указанный период было инвестировано порядка 329 млрд тенге.

«Были реализованы проекты – строительство терминала в порту Ляньюньган, сухой порт в специальной экономической зоне «Хоргос – Восточные ворота», современные транспортно-логистические центры в городах Нур-Султане и Шымкенте, расширение порта Актау в северном направлении, строительство порта Курык. Также начал полноценно функционировать Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» на границе с Китаем», – резюмировал он.