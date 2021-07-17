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Долг "Азерсу" перед Всемирным банком увеличился на 40%

Долг "Азерсу" перед Всемирным банком увеличился на 40% Кредитные и долговые обязательства с начислением процентов ОАО ”Азерсу" на 1 января текущего года составило 264,761 млн манатов.
Инфраструктура
17 июля 2021 г. 18:25
Долг Азерсу перед Всемирным банком увеличился на 40%

Кредитные и долговые обязательства с начислением процентов ОАО ”Азерсу" на 1 января текущего года составило 264,761 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность АО, это на 7,15% больше, чем на 1 января прошлого года.

За отчетный период задолженность “Азерсу” перед Министерством финансов выросла на 17,55%, до 128,433 млн манатов, перед Государственным банком Германии KfW - на 13,6%, до 66,304 млн манатов, перед французским корпоративным и инвестиционным банком Natixis сократилась на 2%, до 38,785 млн манатов, перед Всемирным банком - на 39,8%, до 14,676 млн манатов, перед Азиатским банком развития (ADB) выросла на 6,5%, до 16,49 млн манатов, перед ОАО “Международный банк Азербайджана”(МБА) не изменилась и составила 73 тыс. манатов.

Задолженность АО перед Министерством финансов беспроцентная, KfW - под 0,75% годовых, Natixis - под 2,45% годовых, Всемирным банком - под 0,75% годовых, ADB - под 2,5% годовых, МБА - под 1% годовых.

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Версия на азербайджанском языке “Azərsu”yun Dünya Bankına borcu 40% artıb

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