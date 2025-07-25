Доклад: Зангезурский маршрут упростит выход Центральной Азии на европейские рынки

Открытие Зангезурского коридора обеспечит значительные преимущества странам, расположенным вдоль его пути.

Открытие Зангезурского коридора обеспечит значительные преимущества странам, расположенным вдоль его пути.

Об этом сообщает Report со ссылкой на аналитический доклад, подготовленный в рамках проекта Министерства транспорта Узбекистана.

Согласно документу, одним из актуальных решений для разгрузки маршрута Баку-Тбилиси - Карс (БТК) является ввод в эксплуатацию Зангезурского коридора - 43-километрового железнодорожного участка, который соединит основную территорию Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой.

“Коридор позволяет сократить путь из Азербайджана в Турцию. В рамках действующего маршрута БТК грузовые поезда преодолевают около 250 км по территории Грузии. Новый маршрут существенно короче: после завершения строительства путей до приграничного азербайджанского села Агбенд расстояние между Азербайджаном и Турцией сократится на 343 км. Это приведет к экономии времени и финансовых затрат, а также позволит сократить время доставки грузов примерно на один день по сравнению с маршрутом через Грузию”, - отмечается в докладе.

При этом подчеркивается, что запуск Зангезурского коридора не снизит значимости маршрута БТК - оба направления будут взаимодополняющими, усиливая транзитный потенциал региона.

По мнению авторов исследования, положительный эффект от коридора ощутят все страны, участвующие в транспортно-логистической цепочке “Азия-Европа". Новый маршрут упростит выход стран Азии на европейские рынки сухопутным путем, расширит логистические возможности региона и повысит спрос на транзитные услуги.

Для стран Центральной Азии Зангезурская инициатива рассматривается как стратегический инструмент выхода на рынки Турции, Румынии и Болгарии через территорию Азербайджана.

Отдельно отмечается, что для Азербайджана приоритетом сегодня является запуск полноценного функционирования Зангезурского коридора. Этот проект способен принести пользу всему региону, включая Армению. Помимо создания прямого железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией, коридор обеспечит транспортную связку между Азербайджаном, Арменией и Ираном через Джульфинский узел в Нахчыване, действовавший в советский период.

Кроме того, маршрут Карс-Гюмри-Нахчыван-Мегри-Баку откроет прямое железнодорожное сообщение между Турцией и странами региона, что придаст дополнительный импульс развитию межрегионального сотрудничества, подчеркивается в документе.