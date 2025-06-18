Доклад: Стратегическое значение Среднего коридора усиливается в текущих геополитических условиях

Средний коридор за последние четыре года продемонстрировал более чем пятикратный рост грузопотока, подтвердил потенциал стать ключевым сухопутным мостом евразийской торговли.
Как сообщает Report, об этом говорится в аналитическом докладе о перспективах углубления экономического сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, подготовленного Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА) и Институтом развития и дипломатии (IDD) при Университете ADA.
"Транспорт и логистика играют важную роль в сотрудничестве между Казахстаном и Азербайджаном, опираясь на стратегическое расположение двух стран вдоль Среднего коридора, соединяющего Китай с Европой. Хотя Средний коридор функционирует уже много лет, его значение значительно возросло в условиях текущей геополитической обстановки, способствующей диверсификации сухопутных маршрутов между Китаем и Европой", - отмечается в документе.
В докладе указывается, что данный маршрут имеет ключевое значение для развития торгово-экономических связей между Казахстаном и Азербайджаном: "Средний коридор представляет собой стратегически важный мультимодальный маршрут, проходящий через территорию Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции, который играет ключевую роль как в реализации стратегии Европейского союза Global Gateway, так и в оптимизации китайской инициативы "Один пояс — один путь». За последние годы время доставки грузов по маршруту было существенно сокращено — с 38–53 дней до 19–23 дней. Цель — дальнейшее сокращение сроков до 15 дней. Для сравнения, морская доставка грузов между Китаем и Европой занимает от 30 до 45 дней, причем в последнее время данный маршрут сталкивается с перебоями в Красном море, что увеличивает сроки транспортировки".
Авторы отмечают, что в сравнении с Северным коридором, проходящим через Россию, Средний коридор обладает рядом явных преимуществ. "В условиях геополитической напряженности и санкций транзит по Северному маршруту подвержен рискам задержек и усиленного контроля. Кроме того, зависимость от одного транзитного государства создает угрозу стабильности цепочек поставок. В сравнение с этим Средний коридор обеспечивает более диверсифицированный и устойчивый маршрут, смягчающий риски, связанные с геополитической нестабильностью", - подчеркивается в материале.
Средний коридор демонстрирует впечатляющий рост объемов перевозок, что подчеркивает его возрастающее стратегическое значение в рамках современного Шелкового пути: в 2021 году объем перевозок по коридору составил около 840 тыс. тонн, в 2024 году он достиг 4,5 млн тонн, т.е. рост на 435%.
"Стороны, задействованные в развитии маршрута, ставят перед собой цель увеличить совокупный годовой объем перевозок до 10 млн тонн к 2030 году. Для этого необходимы дальнейшие инвестиции в инфраструктуру, согласование таможенных процедур и координация логистики между Казахстаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией. Всего за четыре года Средний коридор продемонстрировал более чем пятикратный рост грузопотока, подтвердив свой потенциал стать ключевым сухопутным мостом евразийской торговли на фоне перестроения глобальных цепочек поставок и геополитических сдвигов", - подчеркивается в информации.
Авторы доклада считают, что важно также рассматривать Средний коридор не только как транспортный, но также как экономический и инфраструктурный маршрут, который способствует развитию торговли и инвестиционного Укрепление экономического сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном, между странами региона, усиливая их экономическую связанность.
В документе отмечается, что согласно прогнозам Всемирного банка, объем перевозок по Среднему коридору в 2030 году достигнет 11 млн тонн в год. "В условиях текущих геополитических изменений данный показатель может быть пересмотрен, что еще больше усилит стратегическое значение маршрута", - подчеркивается в докладе.
Гюльнар Махмудова