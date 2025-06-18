Доклад: Стратегическое значение Среднего коридора усиливается в текущих геополитических условиях

Средний коридор за последние четыре года продемонстрировал более чем пятикратный рост грузопотока, подтвердил потенциал стать ключевым сухопутным мостом евразийской торговли.

Средний коридор за последние четыре года продемонстрировал более чем пятикратный рост грузопотока, подтвердил потенциал стать ключевым сухопутным мостом евразийской торговли.

Как сообщает Report, об этом говорится в аналитическом докладе о перспективах углубления экономического сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, подготовленного Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА) и Институтом развития и дипломатии (IDD) при Университете ADA.

"Транспорт и логистика играют важную роль в сотрудничестве между Казахстаном и Азербайджаном, опираясь на стратегическое расположение двух стран вдоль Среднего коридора, соединяющего Китай с Европой. Хотя Средний коридор функционирует уже много лет, его значение значительно возросло в условиях текущей геополитической обстановки, способствующей диверсификации сухопутных маршрутов между Китаем и Европой", - отмечается в документе.

В докладе указывается, что данный маршрут имеет ключевое значение для развития торгово-экономических связей между Казахстаном и Азербайджаном: "Средний коридор представляет собой стратегически важный мультимодальный маршрут, проходящий через территорию Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции, который играет ключевую роль как в реализации стратегии Европейского союза Global Gateway, так и в оптимизации китайской инициативы "Один пояс — один путь». За последние годы время доставки грузов по маршруту было существенно сокращено — с 38–53 дней до 19–23 дней. Цель — дальнейшее сокращение сроков до 15 дней. Для сравнения, морская доставка грузов между Китаем и Европой занимает от 30 до 45 дней, причем в последнее время данный маршрут сталкивается с перебоями в Красном море, что увеличивает сроки транспортировки".

Авторы отмечают, что в сравнении с Северным коридором, проходящим через Россию, Средний коридор обладает рядом явных преимуществ. "В условиях геополитической напряженности и санкций транзит по Северному маршруту подвержен рискам задержек и усиленного контроля. Кроме того, зависимость от одного транзитного государства создает угрозу стабильности цепочек поставок. В сравнение с этим Средний коридор обеспечивает более диверсифицированный и устойчивый маршрут, смягчающий риски, связанные с геополитической нестабильностью", - подчеркивается в материале.

Средний коридор демонстрирует впечатляющий рост объемов перевозок, что подчеркивает его возрастающее стратегическое значение в рамках современного Шелкового пути: в 2021 году объем перевозок по коридору составил около 840 тыс. тонн, в 2024 году он достиг 4,5 млн тонн, т.е. рост на 435%.

"Стороны, задействованные в развитии маршрута, ставят перед собой цель увеличить совокупный годовой объем перевозок до 10 млн тонн к 2030 году. Для этого необходимы дальнейшие инвестиции в инфраструктуру, согласование таможенных процедур и координация логистики между Казахстаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией. Всего за четыре года Средний коридор продемонстрировал более чем пятикратный рост грузопотока, подтвердив свой потенциал стать ключевым сухопутным мостом евразийской торговли на фоне перестроения глобальных цепочек поставок и геополитических сдвигов", - подчеркивается в информации.

Авторы доклада считают, что важно также рассматривать Средний коридор не только как транспортный, но также как экономический и инфраструктурный маршрут, который способствует развитию торговли и инвестиционного Укрепление экономического сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном, между странами региона, усиливая их экономическую связанность.

В документе отмечается, что согласно прогнозам Всемирного банка, объем перевозок по Среднему коридору в 2030 году достигнет 11 млн тонн в год. "В условиях текущих геополитических изменений данный показатель может быть пересмотрен, что еще больше усилит стратегическое значение маршрута", - подчеркивается в докладе.

Гюльнар Махмудова