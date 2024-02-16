Доходы компаний-перевозчиков Азербайджана выросли на 34%

В 2023 году азербайджанские компании-перевозчики заработали 877 млн долларов США, что на 231 млн долларов США или на 33,7% больше, чем в 2022 году.

В 2023 году азербайджанские компании-перевозчики заработали 877 млн долларов США, что на 231 млн долларов США или на 33,7% больше, чем в 2022 году.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Кроме того, на данный момент взяты на учет 258 юридических и 1330 физических лиц - в общей сложности 1 588 операторов. В 2023 году в международных перевозках приняли участие 12 724 грузовых автомобиля, что предусматривает 15 тыс. рабочих мест.

"В 2023 году доля перевозок между Азербайджаном и странами-партнерами в общем объеме перевозок достигла 51,85%. В 2021 году этот показатель составлял 39 %, а в 2022 году-43%.

В прошлом году азербайджанскими перевозчиками было осуществлено 42 627 перевозок в третьи страны (из одной зарубежной страны в другую), что на 14 853 по сравнению с предыдущим годом", - отметили в агентстве.