​До сих пор жителям поселка Нардаран выдана компенсация в размере до 2 млн. манатов

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В связи со сносом объектов в поселке Нардаран Сабунчинского района около 30 жителей поселка получили компенсацию в размере до 2 млн. манатов.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь ОАО "Азерйолсервис" Анар Наджафли.

По его словам, очередной этап выдачи компенсаций будет продолжен после выделения средств министерством финансов: "В настоящее время производится оформление документов владельцев снесенных объектов. За это время министерством финансов будет выделено 7 млн. манатов, которые будут выплачиваться жителям поселка поэтапно".

Отметим, что во время переписи на нардаранской улице Абшерон под строительство дороги попали 96 хозяйственных объектов, 21 из которых жилые дома. Для каждого кв. метра объекта предусмотрена компенсация в размере 100-400 манатов, а для каждого квадратного метра жилых домов - 400 манатов.