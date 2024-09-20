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До конца года из Китая планируется отправка около 300 контейнерных блок-поездов по Среднему коридору

До конца года из Китая планируется отправка около 300 контейнерных блок-поездов по Среднему коридору До конца 2024 года из Китая планируется отправка около 300 контейнерных блок-поездов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор).
Инфраструктура
20 сентября 2024 г. 10:51
До конца года из Китая планируется отправка около 300 контейнерных блок-поездов по Среднему коридору

До конца 2024 года из Китая планируется отправка около 300 контейнерных блок-поездов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор).

Как сообщает Report, об этом председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов заявил на консультативном совещании руководителей железнодорожных администраций по созданию Международной ассоциации "Евразийский транспортный маршрут" в Баку.

По его словам, Азербайджан вместе с партнерами начал отдавать приоритет контейнерным перевозкам и пропуску блок-поездов по коридору для повышения его эффективности и конкурентоспособности.

"Достигнута договоренность о транспортировке грузов из Китая по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Впервые в марте этого года первый контейнерный поезд из порта Сиань в Китае прибыл в Баку всего за 11 дней. В среднем блок-поезда доставляются из Китая в Азербайджан за 8-10 дней, а в порты Грузии - за 12 дней. До конца этого года из Китая планируется отправить около 300 контейнерных блок-поездов по Среднему коридору, что эквивалентно примерно 30 тыс. TEU или до 420 тыс. тонн груза", - сказал Р.Рустамов.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin sonuna qədər Çin Orta Dəhlizlə 300-ə yaxın konteyner blok qatarı göndərə bilər

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