Азербайджан, Украина и Грузия запустят железнодорожный маршрут из Китая в Европу

Украина, Грузия и Азербайджан намерены наладить железнодорожный маршрут из Китая в Европу и запустить его до 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил во время Ukrainian Ports Forum 2019, что проходит в Одессе 30-31 мая.

"Сейчас продолжается сотрудничество и работа по созданию кооперации трех железных дорог: Азербайджана, Грузии и Украины — по выработке железнодорожного маршрута из Китая в Европу через Каспий и Украину. В Каспийском море "Азербайджанская железная дорога" оперирует двумя паромами. В "Укрзализныце" на балансе также два парома, которыми они планируют совместно оперировать. Сейчас стоит задача выработать единый маршрут и единственный плавающий тариф, что позволит увеличить пропускную способность и направить все грузы через Украину", — отметил Ю. Лавренюк.

По его словам, украинская сторона выполнила около 80% своих обязательств по указанному проекту и его запуск ожидается в конце 2019 года.

Ранее сообщалось, что Украина, Беларусь и Литва запустят новый контейнерный поезд Containerships train. Проект предусматривает организацию перевозок контейнеров в составе контейнерного поезда Containerships train в сочетании Литва — Беларусь — Украина и обратно.