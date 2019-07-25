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Для зрителей "Жары" организуют экспресс-маршруты

​Для зрителей "Жары" организуют экспресс-маршруты

Бакинское транспортное агентство (БТА) с сегодняшнего дня организует экспресс-маршруты для перевозки зрителей на международный музыкальный фестиваль "Жара", который будет проходить до 28 июля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БТА.

Маршрутные автобусы будут курсировать от сада Самеда Вургуна (улица Диляры Алиевой) до центра отдыха Sea Breeze в поселке Нардаран. Всего планируется задействовать 40 автобусов.

Экспресс-автобусы начнут работать в 15:45, также будут организованы перевозки в обратном направлении после окончания мероприятия.

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