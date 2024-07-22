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Для участников фестиваля Dream Fest 2024 выделены бесплатные автобусы

Для участников фестиваля Dream Fest 2024 выделены бесплатные автобусы Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта с завтрашнего дня до 28 июля выделяет автобусы для участников международного музыкального фестиваля Dream Fest 2024, который пройдет в Sea Breeze.
Инфраструктура
22 июля 2024 г. 16:22
Для участников фестиваля Dream Fest 2024 выделены бесплатные автобусы

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта с завтрашнего дня до 28 июля выделяет автобусы для участников международного музыкального фестиваля Dream Fest 2024, который пройдет в Sea Breeze.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AYNA.

В эти дни посетители ежедневно смогут ехать в Sea Breeze с транспортно-пересадочного узла у южного выхода станции метро "Кёроглу" (за пирамидой) с 16:00 до 20:00 и возвращаться с 22:30 до 02:30 по бесплатному маршруту парк "Алов" (северный выход станции метро "Кёроглу") - парк Нариманова - парк Самеда Вургуна.

"Учитывая ограниченное количество парковочных мест на территории Sea Breeze и вокруг него, гостям фестиваля рекомендуется добираться не на личном автомобиле, а на автобусе. Посетители смогут припарковать свои транспортные средства на более чем 500 парковочных местах в транспортно-пересадочном узле "Кёроглу" и продолжить путь на автобусе", - говорится в обращении агентства.

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Версия на азербайджанском языке “Dream Fest 2024” Musiqi Festivalının iştirakçıları üçün avtobuslar ayrılıb

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