Для транспортного коридора "Север-Юг" предложили создать единого оператора

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ ОАО "Российские железные дороги" обсуждают с Ираном, Индией и Азербайджаном создание логистического оператора для развития перевозок в рамках транспортного коридора "Север-Юг".

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил первый замглавы РЖД Александр Мишарин на пленарной панели форума TransRussia 2018.

"Нам нужно создать единого оператора. В прошлом году установили единые ставки, сегодня понятно, сколько стоит перевозка контейнера. Но этого недостаточно на маршруте. Мы сейчас обсуждаем варианты создания такого оператора. Об этом говорилось во время состоявшейся в марте межправительственной комиссии Россия-Иран. И эти переговоры мы сегодня ведем как с нашими иранскими, так и с азербайджанскими коллегами", - пояснил топ-менеджер журналистам в кулуарах форума.

При этом он не стал ограничивать круг потенциальных участников оператора.

"Потому что у нас коридор "Север-Юг" включает не только Росиию, Азербайджан и Иран. Еще есть Индия. Но не только", - сказал А.Мишарин.