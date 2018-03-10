Для строительства мастерской по производству ковров в Баку выделено 2 миллиона манатов

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству, оснащению и созданию инфраструктуры мастерской по производству ковров в Сабунчинском районе.

Как передает Report, согласно документу, в целях строительства, оснащения оборудованием и станками и создания инфраструктуры мастерской по производству ковров в Сабунчинском районе выделить Открытому акционерному обществу «Азерхалча» 2 миллиона манатов.

Кабинету Министров дано указание решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения, Министерству финансов обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.