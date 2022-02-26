Для создание сети питьевого водоснабжения в Агдаме будут применены "умные" технологии

Состоялось заседание рабочей группы, созданной для подготовки технико-экономического обоснования и предварительной проектной документации по созданию систем питьевого водоснабжения, утилизации сточных и дождевых вод в освобожденном городе Агдам.

Состоялось заседание рабочей группы, созданной для подготовки технико-экономического обоснования и предварительной проектной документации по созданию систем питьевого водоснабжения, утилизации сточных и дождевых вод в освобожденном городе Агдам.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях.

В заседании, которое состоялось в городе Агдаме, приняли участие сотрудники и специалисты ОАО "Азерсу" и других государственных учреждений, входящих в рабочую группу.

Участники совещания были проинформированы о проделанной неотложной работе по восстановлению питьевого водоснабжения в Агдамском районе.

Была проведена презентация перспективных проектов по реконструкции систем питьевого водоснабжения и водоотведения в городе Агдам, применению инновационных технологий в этой области и оценке воздействия на окружающую среду.

На встрече обсуждалось создание сетей питьевого водоснабжения, системы управления сточными и дождевыми водами в городе Агдам, применение "умных" и инновационных технологий в этой сфере.