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Для расширения сообщения между Азией и Европой через Южный Кавказ по Среднему коридору подписан меморандум

Для расширения сообщения между Азией и Европой через Южный Кавказ по Среднему коридору подписан меморандум Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Агентство США по международному развитию (USAID) подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор) для дальнейшего расширения сооб
Инфраструктура
16 мая 2024 г. 17:24
Для расширения сообщения между Азией и Европой через Южный Кавказ по Среднему коридору подписан меморандум

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Агентство США по международному развитию (USAID) подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор) для дальнейшего расширения сообщения между Азией и Европой через Южный Кавказ.

Как передает Report со ссылкой на ЕБРР, партнерство будет сосредоточено на расширении торговли, "зеленой энергетики", инвестициях в новые отрасли, а также транспортную и цифровую инфраструктуру в Азербайджане, Армении и Грузии.

"Укрепление Среднего коридора создаст новые преобразующие экономические возможности во всем регионе и обеспечит альтернативный транспортный маршрут существующим коммерческим коридорам", - говорится в сообщении.

Меморандум о взаимопонимании направлен на улучшение планирования, проектирования и строительства критически важной энергетической, транспортной, цифровой и сельскохозяйственной инфраструктуры в регионе. Он также направлен на повышение эффективности таможенных, тарифных и пограничных операций; привлечение частных инвестиций в экономику стран Южного Кавказа для развития Среднего коридора и принятие самых высоких международных стандартов для развития экономических связей с Европой и странами Южного Кавказа.

Другие приоритеты сотрудничества сосредоточены на расширении инвестиций в возможности безуглеродной энергетики, а также на продвижении политических и управленческих реформ для борьбы с коррупцией и расширения взаимодействия с гражданским обществом.

Меморандум о взаимопонимании был подписан вице-президентом ЕБРР по банковскому делу Маттео Патроне и Эрин Элизабет Макки, помощником администратора Бюро Европы и Евразии USAID.

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Версия на английском языке EBRD sign memo on Asia-Europe connectivity by Middle Corridor through S.Caucasus
Версия на азербайджанском языке Cənubi Qafqaz üzərindən Asiya ilə Avropa arasında əlaqənin Orta Dəhliz vasitəsilə genişləndirilməsi üçün memorandum imzalanıb

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