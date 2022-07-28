Для посетителей фестиваля "Яйлаг" организуют специальные маршруты

Государственная служба автомобильного транспорта Министерства цифрового развития и транспорта (ГСАТ) организует специальные маршрутные линии для желающих посетить Национальный фестиваль "Яйлаг".

Государственная служба автомобильного транспорта Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана (ГСАТ) организует специальные маршрутные линии для желающих посетить Национальный фестиваль "Яйлаг".

Об этом Report сообщили организаторы фестиваля.

В сообщении говорится, что 29-31 июля с 08:00 от Центрального универмага в Гяндже и автовокзала в Гёйгёльском районе будет курсировать общественный транспорт до места проведения фестиваля - этно-поселка “Хан яйлагы”, и в обратном направлении. Стоимость проезда составит 1,5 маната на человека.

Для посетителей фестиваля, прибывших на собственном транспорте, будет организована автостоянка на расстоянии примерно 700 метров от Хан яйлагы. От стоянки до территории фестиваля также будут курсировать небольшие автобусы. Стоимость проезда на них составит 0,5 маната на человека.