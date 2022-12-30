Для перевозчиков РФ на 2 года продлен порядок эксплуатации иностранных самолетов

Правительство России утвердило продление на два года порядка дальнейшей эксплуатации иностранных самолетов российскими перевозчиками, установленного на фоне санкций.

Правительство России утвердило продление на два года порядка дальнейшей эксплуатации иностранных самолетов российскими перевозчиками, установленного на фоне санкций.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пятницу на сайте Кабмина.

"Отечественные авиаперевозчики смогут продолжить эксплуатировать самолеты, взятые в лизинг или аренду у иностранных компаний. Особенности использования таких бортов в условиях внешних санкций, утвержденные правительством в марте, новыми постановлениями продлены еще на два года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятое решение позволит российским авиакомпаниям и в дальнейшем сохранять парк воздушных судов, что поможет обеспечивать достаточный объем пассажирских авиаперевозок.

В правительстве напомнили, что особенности использования самолетов, взятых в лизинг или аренду у иностранных компаний, были установлены на фоне санкций, принятых в отношении РФ "недружественными странами" и связанных в том числе с запретом на предоставление самолетов и компонентов, а также услуг страхования и технического обслуживания авиатехники.