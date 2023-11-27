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​​​​​​​Для пассажиров рейса Агстафа-Баку организованы бесплатные автобусы и поезда

​​​​​​​Для пассажиров рейса Агстафа-Баку организованы бесплатные автобусы и поезда Пассажирам поезда 717, опоздавшего на Бакинский железнодорожный вокзал из-за неисправности в подаче электроэнергии, были назначены автобусы и поезда без дополнительной оплаты внутри города.
Инфраструктура
27 ноября 2023 г. 08:45
​​​​​​​Для пассажиров рейса Агстафа-Баку организованы бесплатные автобусы и поезда

Пассажирам поезда 717, опоздавшего на Бакинский железнодорожный вокзал из-за неисправности в подаче электроэнергии, были предоставлены автобусы и поезда без дополнительной оплаты внутри города.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Было отмечено, что пассажирский поезд 717, отправившийся вчера из Агстафы в Баку в 16:30, находился в пути более одного часа из-за технической неисправности, возникшей при подаче электроэнергии во время движения в направлении станции Горан.

В результате вынужденной остановки поезда номер 717, движение следовавшего по тому же маршруту поезда 705 также было задержано на 30 минут.

Отметим, что пассажирам поезда 717 на протяжении всей поездки была предоставлена бесплатная вода и сладости. В то же время АЖД организованы для удобной и безопасной доставки пассажиров с Бакинского железнодорожного вокзала в пункт назначения дополнительный рейс по маршрутам Баку-Хырдалан-Сумгайыт и Баку-Пиршаги-Сумгайыт в направлении 20 января, Зых и Баил.

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Версия на азербайджанском языке Vağzala gec çatan qatarın sərnişinləri üçün əlavə ödənişsiz avtobuslar və qatarlar təyin edilib

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