Для охраны прибрежной полосы Каспия созданы мониторинговые группы

Госкомитет по вопросам имущества усиливает контроль над охраной земельных участков, находящихся под 20-50-метровой прибрежной полосой принадлежащего Азербайджану сектора Каспийского моря.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении комитета.

В информации также отмечается, что в связи с этим в зонах Каспийского моря, расположенных на территории Гарадагского, Хазарского, Сураханского, Бинагадинского районов Баку и города Сумгайыт созданы мониторинговые группы.

Во время мониторинга были обнаружены факты незаконного пользования земельными участками прибрежной полосы Каспийского моря. В отношении владельцев земли, незаконно использующих земельные участки прибрежной полосы Каспийского моря, составлены протоколы по статье 248 Кодекса об административных проступках.

За нарушение требований, связанных с земельными участками, находящимися под 20-50-метровой прибрежной полосой принадлежащего Азербайджанской Республике сектора Каспийского моря (озера), физические, должностные и юридические лица штрафуются в размере 4 тыс., 8 тыс. и 40 тыс. манатов соответственно. Кроме того, в Уголовном кодексе за незаконные действия в связи с земельными участками, находящимися под 20-50-метровой прибрежной полосой Каспийского моря (озера), для должностных лиц предусматривается лишение свободы сроком от семи до десяти лет.

Эти факты, наряду с серьёзным нарушением земельного законодательства, также ограничивают право граждан отдыхать на берегу Каспийского моря, а порой приводят к тому, что отдых на берегу моря становится совершенно невозможным.

Мониторинги по охране земель прибрежной полосы Каспийского моря продолжатся.