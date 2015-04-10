Для обучающихся в Турции азербайджанцев объявили программу стажировки

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Центр развития человеческого капитала Азербайджана - INDEX совместно с нефтехимическим холдингом "Petkim" объявили программу стажировки.

Как сообщили Report из INDEX, стажировка пройдет в Измире и продлится 1-3 месяца.

Стажировка охватит нуждающихся в опыте лиц и студентов, обучающихся на 3-4 курсах турецких вузов по следующим специальностям - химическая инженерия, машиностроение, энергетическая, промышленная и компьютерная инженерия. Участники стажировки должны знать как устный, так и письменный турецкий и английский языки.

Желающие участвовать в программе должны под заголовком "Petkim" отправить до 15 апреля свои Cover letter, CV и рекомендательные письма на адрес intern@indexaz.org .