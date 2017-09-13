Для обеспечения посевных площадей в селе Джоджуг Мерджанлы оросительной водой выделено 1,5 млн манатов

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Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по обеспечению посевных площадей в селе Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района оросительной водой.

Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях эффективного использования пригодных для посевов земель и обеспечения занятости жителей в селе Джоджуг Мерджанлы.

В документе отмечается, что в селе Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района, освобожденном от армянской оккупации в результате успешной контрнаступательной операции, осуществленной Азербайджанской армией в апреле 2016 года, проделана широкомасштабная работа по строительству, восстановлению и благоустройству, построены 50 индивидуальных жилых домов, общеобразовательная школа на 96 ученических мест, мечеть, электрическая подстанция, гидрометеорологическая станция, газовые, электрические коммуникации, линии питьевой воды, проложена автомобильная дорога общей протяженностью 9 километров, 45 семей или 172 человека уже вернулись к родным очагам. В настоящее время продолжается строительство 100 индивидуальных жилых домов, детского сада, медпункта, других необходимых социальных и инфраструктурных объектов.

Согласно распоряжению, для обеспечения посевных площадей в селе Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района оросительной водой из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 1,5 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1-й настоящего распоряжения.