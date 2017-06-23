Для Каспийского морского пароходства построят новое здание

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Новое здание ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" будет построено и введено в эксплуатацию в короткие сроки.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЗАО Рауф Велиев на мероприятии по случаю 23 июня - Дня моряка.

Р.Велиев сообщил, что руководство пароходства в первую очередь определило цели на пятилетний период, в которые входит сохранение ведущих позиций на Каспии, обновление флота, внедрение международных систем управления и финансов, проведение международного аудита, получение международных сертификатов и кредитного рейтинга, подготовка кадров и пр.

По его мнению, проекты железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, строительства железнодорожной линии между Азербайджаном и Ираном, Бакинского международного морского торгового порта на Каспии, направленные на развитие транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, ставят новые цели перед пароходством.

Глава пароходства подчеркнул важность обновления флота для обеспечения растущих грузоперевозок по Каспию: "С этой позиции большое значение имеет открытый в 2013 году Бакинский судостроительный завод, на котором до сегодняшнего дня было построено 4 суда для пароходства. Недавно заказаны еще 4 суда - 2 уникальных суда нового поколения Ro-Pax/Танкер и два танкера для перевозок вагонов, TIR и пассажиров".

Он также отметил, что за последние 3 года приобретено 17 новых судов. Это крупнейшее на Каспии буксирное судно, 8 сухогрузов грузоподъемностью по 5 500 тонн, 1 танкер дедвейтом в 13 тыс. тонн, 3 единицы снабженческих судов, 1 портовый буксир, 3 пассажирских суда.