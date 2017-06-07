На капитальный ремонт и восстановление многоквартирных зданий в Лянкяране выделено 7,5 млн манатов

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту и восстановлению многоквартирных зданий в городе Лянкяран.

Как сообщает Report, согласно документу, для осуществления капитального ремонта и восстановительных работ в 13 находящихся в аварийном состоянии многоквартирных зданиях в городе Лянкяран из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти города Лянкяран выделено 7,5 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.