Для перевозки участников COP29 создано 16 транспортных узлов

В Баку и на Абшероне создано 16 транспортных узлов, откуда будет осуществляться перевозка участников 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) до мест назначения.

В Баку и на Абшероне создано 16 транспортных узлов, откуда будет осуществляться перевозка участников 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) до мест назначения.

Как сообщает Report, об этом сказал директор департамента транспорта Операционной компании COP29 Орхан Махмудлу на брифинге, посвященном презентации транспортного плана в период проведения COP29.

По его словам, узлы будут созданы в местах, где расположены отели и жилые комплексы для размещения участников: "В основном они охватывают Баку и Абшерон, через них будут осуществляться перевозки в аэропорт и к месту проведения конференции".