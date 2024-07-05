Длина существующей взлетно-посадочной полосы Ходжалинского аэропорта будет расширена

В целях развития инфраструктуры Ходжалинского аэропорта запланирован ряд работ по модернизации. Так, длина существующей взлетно-посадочной полосы будет расширена до трех тысяч метров, а ширина - до 60 метров.

В целях развития инфраструктуры Ходжалинского аэропорта запланирован ряд работ по модернизации. Так, длина существующей взлетно-посадочной полосы будет расширена до трех тысяч метров, а ширина - до 60 метров.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, предоставленной президенту Ильхаму Алиеву относительно предстоящих работ в Ходжалинском аэропорту.

Было отмечено, что будут проведены работы по оптимизации территории аэропорта, планируется, что его общая площадь составит 177,27 га, а территория перрона - 47 тысяч квадратных метров. Все предстоящие работы будут выполнены в соответствии с международными нормами и стандартами, аэропорт будет доведен до самого современного уровня.

Было сообщено, что территория Ходжалинского аэропорта, расположенного на высоте 575 метров над уровнем моря, составляет 188,5 га. В настоящее время аэропорт имеет одну взлетно-посадочную полосу длиной 2170 метров и шириной 45 метров, две рулежные дорожки, один перрон и один терминал. Всего на территории перрона расположены три стоянки для воздушных судов.

Отметим, что 5 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев побывал в Ходжалинском аэропорту.