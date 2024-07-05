Временный поверенный в делах Китая: Мы придаем большое значение Среднему коридору

Китай придает большое значение развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ – Средний коридор).

Китай придает большое значение развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ – Средний коридор).

Как передает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао в ходе пресс-конференции, посвященной итогам заседания Совета глав государств – членов ШОС.

Дипломат отметил, что лидеры Китая и Азербайджана в рамках встречи в Астане 3 июля подписали два важных документа, один из которых направлен на развитие Среднего коридора, второй касается совместной разработки "Одного пояса, одного пути".

Тао напомнил, что с начала 2024 года из ряда китайских городов в Азербайджан через Каспийское море доставлены более 100 поездов, что почти в 9 раз больше прошлогоднего показателя.

"В настоящее время предприниматели из Китая и Азербайджана поддерживают контакты для укрепления сотрудничества в сфере инфраструктуры и повышения эффективности логистики",- сказал временный поверенный.

Китай готов совместно продвигать сопряжение строительства "Одного пояса, одного пути" с ТМТМ, вместе защищать стабильность цепочки поставок.