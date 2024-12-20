Дин Тао: Экспорт из Азербайджана в Китай стал знаковым для транспортного сотрудничества стран

Начало экспорта Азербайджана в Китай по железной дороге стало знаковым, так как ознаменовало перевозку грузов в двух направлениях в рамках китайско-азербайджанского транскаспийского транспортного сотрудничества.

Начало экспорта Азербайджана в Китай по железной дороге стало знаковым, так как ознаменовало перевозку грузов в двух направлениях в рамках китайско-азербайджанского транскаспийского транспортного сотрудничества.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао в ходе сегодняшней пресс-конференции по итогам года.

"В Сиане открылся первый филиал логистического центра "Абшерон" крупнейшей логистической компании Азербайджана. Китайские компании активно участвуют в строительстве мультимодальных перевозок в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута и поддерживают тесные контакты с Азербайджаном по таким вопросам, как модернизация и преобразование Бакинского порта и производство судов на Каспии. В 2025 году Китай предоставит Азербайджану больше благоприятных условий для транзитных перевозок, что простимулирует их рост из близлежащих регионов через Азербайджан в Китай", - сказал он.

Временный поверенный напомнил, что в июле этого года китайские транспортные средства впервые прибыли в Бакинский порт, а 24 ноября из Баку в Китай был отправлен грузовой поезд с 62 контейнерами.

"Недавно председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что совместное строительство "Пояса-пути" вступило в новый этап развития. Китай продолжит рассматривать взаимосвязанность в качестве основной линии и расширять новое пространство для взаимовыгодного развития - более качественного, более гибкого и более устойчивого", - подчеркнул он.

Дин Тао отметил, что Китай готов совместно с Азербайджаном содействовать более углубленной координации совместного строительства в рамках "Одного пояса, одного пути" с Транскаспийским международным транспортным маршрутом для совместного поддержания безопасности и стабильности производственной цепочки и цепочки поставок на благо народов всех стран, расположенных вдоль маршрута.