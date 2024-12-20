Дин Тао: Азербайджан одним из первых поддержал развитие проекта "Один пояс, один путь"

Азербайджан является одной из первых стран, выразивших готовность поддерживать развитие проекта "Один пояс, один путь", и сейчас принимает в проекте активное участие.

Азербайджан является одной из первых стран, выразивших готовность поддерживать развитие проекта "Один пояс, один путь", и сейчас принимает в проекте активное участие.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао в ходе сегодняшней пресс-конференции по итогам года.

“В октябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин озвучил на церемонии открытия 3-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках проекта "Один пояс, один путь" 8 шагов в поддержку реализации инициативы, которая включает развитие контейнерных поездов по маршруту "Китай-Европа" и присоединение к строительству Транскаспийского международного транспортного маршрута”, - отметил он.

Дин Тао подчеркнул, что вышеупомянутые инициативы, выдвинутые китайской стороной, в значительной степени соответствуют стратегии развития Азербайджана, направленной на освоение собственного транспортного потенциала с опорой на Транскаспийский международный транспортный маршрут, и получили положительный отклик со стороны Азербайджана.

"В этом году ускоряется реализация проектов "Один пояс, один путь" и Транскаспийского международного транспортного маршрута, и развитие китайско-азербайджанского сотрудничества в области транспорта и логистики. 3 июля в рамках встречи глав государств в Астане был подписан Межправительственный меморандум о развитии Транскаспийского международного транспортного коридора для грузовых поездов “Китай-Европа”, который определяет важные направления для укрепления сотрудничества в области транспорта и логистики вокруг Транскаспийского международного транспортного коридора", - добавил он.