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Дезинфекция поездов на станции Беюк-Кесик будет проводиться бесконтактно

Дезинфекция поездов на станции Беюк-Кесик будет бесконтактным

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" усиливает санитарно-эпидемиологические меры с целью предотвращения широкого распространения коронавирусной инфекции на территории страны. На станции Беюк-Кесик на границе Азербайджана с Грузией все грузовые поезда, въезжающие на территорию страны, будут дезинфицироваться бесконтактным способом. Для этого станция будет обеспечена автоматизированной дезинфекционной установкой.

Как сообщает Report, в настоящее время через станцию Беюк-Кесик осуществляются грузовые перевозки из Грузии в Азербайджан и никаких ограничений не применяется.

На Астаринском погранично-пропускном пункте также установлено оборудование для дезинфекции въезжающих на территорию страны поездов бесконтактным способом. Дезинфекция производится также внутри вагонов после их разгрузки. 

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