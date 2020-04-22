Дезинфекция поездов на станции Беюк-Кесик будет проводиться бесконтактно

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" усиливает санитарно-эпидемиологические меры с целью предотвращения широкого распространения коронавирусной инфекции на территории страны. На станции Беюк-Кесик на границе Азербайджана с Грузией все грузовые поезда, въезжающие на территорию страны, будут дезинфицироваться бесконтактным способом. Для этого станция будет обеспечена автоматизированной дезинфекционной установкой.

Как сообщает Report, в настоящее время через станцию Беюк-Кесик осуществляются грузовые перевозки из Грузии в Азербайджан и никаких ограничений не применяется.

На Астаринском погранично-пропускном пункте также установлено оборудование для дезинфекции въезжающих на территорию страны поездов бесконтактным способом. Дезинфекция производится также внутри вагонов после их разгрузки.