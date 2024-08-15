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AYNA не будет отвечать за организацию пассажироперевозок в Шуше

AYNA не будет отвечать за организацию пассажироперевозок в Шуше Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) не будет отвечать за организацию регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Шуше.
Инфраструктура
15 августа 2024 г. 15:30
AYNA не будет отвечать за организацию пассажироперевозок в Шуше

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) не будет отвечать за организацию регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Шуше.

Как сообщает Report, соответствующие изменения в устав AYNA утверждены указом президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Согласно обновленному уставу, AYNA уполномочен в организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом и формировании государственного заказа в этой сфере на всех территориях страны, кроме города Шуша.

Кроме того, агентство будет давать заключения о размещении либо реорганизации объектов дорожной инфраструктуры на всех территориях, кроме культурной столицы.

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Версия на азербайджанском языке AYNA-nın fəaliyyəti Şuşa şəhərini əhatə etməyəcək

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