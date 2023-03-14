О нас

Депутат: Владение долевыми землями препятствует получению социальных пособий

Депутат: Владение долевыми землями препятствует получению социальных пособий В Азербайджане владение долевыми землями препятствует получению гражданами социальных пособий.
Инфраструктура
14 марта 2023 г. 12:50
Депутат: Владение долевыми землями препятствует получению социальных пособий

В Азербайджане владение долевыми землями препятствует получению гражданами социальных пособий.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике заявил депутат Айдын Гусейнов.

"В Азербайджане необходимо пересмотреть вопрос, связанный с долевыми землями. В начале 90-х годов долевые земли приватизировались. Часть владельцев этих земель переехала в город. Сейчас при обращении за социальными пособиями и пр. выясняется факт наличия у них долевых земель, и это создает препятствия", - отметил депутат.

Депутат также обратил внимание на проблему с дефицитом воды в стране: "Азербайджан входит в число стран с ограниченным запасом пресной воды. 70% источников воды в стране формируются за ее пределами. К тому же массово уничтожаются леса, отчего происходит эрозия почвы. Террасирование горных склонов может помочь использовать дождевую воду и предотвратить эрозию почвы".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Deputat: "Pay torpaqları insanların sosial müavinət almalarına mane olur"

Другие новости из категории

Таир Рзаев: Дефицит воды в Азербайджане стал серьезной проблемой
Таир Рзаев: Дефицит воды в Азербайджане стал серьезной проблемой
14 марта 2023 г. 11:59
На ряде столичных улиц и проспектов наблюдаются заторы
На ряде столичных улиц и проспектов наблюдаются заторы
14 марта 2023 г. 08:27
Реконструируется автомобильная дорога Еникянд-Билясувар 
ФотоРеконструируется автомобильная дорога Еникянд-Билясувар 
13 марта 2023 г. 15:50
Осторожный оптимизм в эру глобальных потрясений - Азербайджан находит возможности для роста
Осторожный оптимизм в эру глобальных потрясений - Азербайджан находит возможности для роста
13 марта 2023 г. 14:31
Азерсу: Мы не обращались в Тарифный совет 
"Азерсу": Мы не обращались в Тарифный совет 
13 марта 2023 г. 11:26
Турецкий электромобиль TOGG выйдет в продажу на днях
Турецкий электромобиль TOGG выйдет в продажу на днях
13 марта 2023 г. 10:52
Наследный принц Саудовской Аравии объявил о создании новой авиакомпании
Наследный принц Саудовской Аравии объявил о создании новой авиакомпании
12 марта 2023 г. 18:17
По маршруту Баку-Агстафа будет открыт дополнительный рейс
По маршруту Баку-Агстафа будет открыт дополнительный рейс
11 марта 2023 г. 18:41
В Баку меняется схема движения ряда регулярных маршрутов
В Баку меняется схема движения ряда регулярных маршрутов
11 марта 2023 г. 17:44
AZANS продемонстрировал развитие гражданской авиации Азербайджана на выставке в Женеве
ФотоAZANS продемонстрировал развитие гражданской авиации Азербайджана на выставке в Женеве
10 марта 2023 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi