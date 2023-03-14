Депутат: Владение долевыми землями препятствует получению социальных пособий

В Азербайджане владение долевыми землями препятствует получению гражданами социальных пособий.

В Азербайджане владение долевыми землями препятствует получению гражданами социальных пособий.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике заявил депутат Айдын Гусейнов.

"В Азербайджане необходимо пересмотреть вопрос, связанный с долевыми землями. В начале 90-х годов долевые земли приватизировались. Часть владельцев этих земель переехала в город. Сейчас при обращении за социальными пособиями и пр. выясняется факт наличия у них долевых земель, и это создает препятствия", - отметил депутат.

Депутат также обратил внимание на проблему с дефицитом воды в стране: "Азербайджан входит в число стран с ограниченным запасом пресной воды. 70% источников воды в стране формируются за ее пределами. К тому же массово уничтожаются леса, отчего происходит эрозия почвы. Террасирование горных склонов может помочь использовать дождевую воду и предотвратить эрозию почвы".