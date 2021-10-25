Депутат Верховной Рады: Открытие Зангезурского коридора - повестка дня

"Завершение армяно-азербайджанского конфликта в достаточно короткий срок - большое достижение с точки зрения геополитики. Украина, как никто, знает, как это трудно и сколько требует сил и терпения, ведь боевые действия в нашей стране продолжаются уже вос

"Завершение армяно-азербайджанского конфликта в достаточно короткий срок - большое достижение с точки зрения геополитики. Украина, как никто, знает, как это трудно и сколько требует сил и терпения, ведь боевые действия в нашей стране продолжаются уже восьмой год".

Об этом заявил депутат Верховной Рады (парламента) Украины, секретарь Комитета по транспорту и инфраструктуре Геннадий Вацак.

Он отметил, что теперь Армении и Азербайджану остается только укреплять пока еще хрупкий мир и стремиться к постоянному развитию:

"И здесь очень важно умение договариваться, особенно в проектах, которые касаются привлечения территорий стран, как, например, разблокировка и настройка транспортных коммуникаций. В этом контексте как раз и важно открытие Зангезурского коридора для сообщения как различных регионов Азербайджана, так и других стран.

Для развития любого региона или отдельной страны различные инфраструктурные, культурные, общественные проекты - это всегда шаг вперед в налаживание отношений с соседними странами, усиление экономических связей. Однако, подобные проекты должны осуществляться таким образом, чтобы каждый из участников процесса был его полноценным игроком, а вместе - учитывали экономическую целесообразность инициатив, придерживались принципов взаимоуважения, соблюдение обоюдных прав и защиты интересов всего региона. Только при таком подходе может произойти восстановление и стабилизация экономических и межнациональных отношений, необходимых для утверждения мира, стабильности в регионе и вывода стран на качественно иной международный уровень", - добавил Г. Вацак.