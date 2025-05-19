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Депутат: В судах находится много дел, связанных с наследованием домов, построенных на паевых землях

Депутат: В судах находится много дел, связанных с наследованием домов, построенных на паевых землях 11:45 В Азербайджане когда-то на паевых землях были построены дома, и в настоящее время в судах находится множество дел, связанных с наследованием этих домов.
Инфраструктура
19 мая 2025 г. 12:02
Депутат: В судах находится много дел, связанных с наследованием домов, построенных на паевых землях

В Азербайджане в судах на рассмотрении находится много дел, связанных с наследованием домов, построенных в свое время на паевых земельных участках.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Джаваншир Пашазаде на сегодняшнем заседании комитета по аграрной политике Милли Меджлиса.

По его словам, необходимо обсудить вопросы использования земель, предоставленных в краткосрочную и долгосрочную аренду, а также строительства домов на паевых землях: "На паевых землях построены дома, и это создает серьезные проблемы. Например, человек 30 лет назад купил паевую землю и построил там дом. Но после его смерти наследники не могут его разделить. Следует решить данный вопрос".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Pay torpaqlarında tikilmiş evlərin vərəsəliyi ilə bağlı çoxlu sayda iş məhkəmədədir"

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