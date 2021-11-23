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Депутат: Самое время перейти от концепции “Чистый город” к концепции “Чистая страна”

Депутат: Самое время перейти от концепции “Чистый город” к концепции “Чистая страна” Транспортировка твердых бытовых отходов в столице находится в плачевном состоянии.
Инфраструктура
23 ноября 2021 г. 14:12
Депутат: Самое время перейти от концепции “Чистый город” к концепции “Чистая страна”

Транспортировка твердых бытовых отходов в столице находится в плачевном состоянии.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Садиг Гурбанов на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждений во втором чтении проекта закона “О государственном бюджете на 2022 год”.

По его словам, в регионах ситуация еще хуже: “В госбюджете на 2020 год акционерному обществу “Чистый город” выделено 33 млн манатов. Хотя это кажется очень большой цифрой, работа, проводимая в Азербайджане в связи с перевозкой твердых бытовых отходов, говорит об обратном”.

“Несвоевременная транспортировка твердых бытовых отходов наносит серьезный ущерб экологии. Думаю, сейчас самое время перейти от концепции “Чистый город” к концепции “Чистая страна”, - сказал депутат.

Гурбанов отметил, что процесс хранения и утилизации твердых бытовых отходов важно передать частному сектору.

Напомним, что "Чистый город" был создан в 2009 году. Компания занимается размещением и утилизацией твердых бытовых отходов в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "İndi “Təmiz Şəhər”dən “Təmiz Ölkə” konsepsiyasına keçmək vaxtıdır”

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